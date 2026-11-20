Аутор:АТВ редакција
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Руски свијет је шири од Русије, обухвата руске заједнице, говорнике руског језика и културе, као и све који воле Русију, њену историју и умјетност, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров у интервјуу редитељу Емиру Кустурици за пројекат "Наше крштење. Поглавар", посвећен 80. рођендану руског патријарха Кирила.
Лавров је поручио да Русија неће оставити на цједилу Русе и становништво које говори руски језик у Украјини и да ће наставити да брани њихова права, језик, културу и вјеру.
Шеф руске дипломатије је оптужио Запад да непрестано подстиче русофобију у Украјини и поручио да је важно превазићи такву политику.
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Према његовим речима, Запад настоји да одржи русофобно расположење у Украјини, док кијевске власти покушавају да искоријене руски језик и врше притисак на Украјинску православну цркву.
Лавров је оцијенио да је канонска Украјинска православна црква, упркос притисцима, успела да сачува своје позиције.
"Нису успјели да до краја потчине Украјинску православну цркву. Било је криминалних упада у храмове, убистава свештеника, одвођења свештеника у територијалне центре за регрутацију, али сестра Руске православне цркве, Украјинска православна црква, задржала је своје позиције", изјавио је Лавров, пише Срна.
Патријарх Кирил слави 80. рођендан 20. новембра.
(СРНА)
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