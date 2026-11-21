Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Бајице, на Цетињу, јутрос је убијен Милош Ђуричковић (56), наводни члан једне организоване криминалне групе, саопштено је из Управе полиције.
Полиција је блокирала уже и шире подручје, као и путне правце око града, а у току је потрага за починиоцем.
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Убијен Милош Ђуричковић, град блокиран
Из полиције су навели да је дежурна служба Одјељења безбједности Цетиње јутрос обавијештена да је у Бајицама пронађено тијело мушкарца.
Милош Ђуричковић повезиван је са Шкаљарским кланом, а већ је једном преживио атентат када је тешко рањен.
Он је 2017. године упуцан у врат док је био на тераси његовог стана.
Ђуричковић је тада успио да преживи повреде.
Годину дана раније, 2016, Милошев брат Радомир Ђуричковић убијен је на Цетињу хицима из аутомобила у покрету.
Радомир Ђуричковић је такође повезиван са Шкаљарским кланом, а у везу с његовом ликвидацијом довођени су припадници Кавачког клана.
Ђуричковић је изрешетан аутоматском пушком, а ауто које су убице користили сутрадан је пронађено запаљен на подручју Ријеке Црнојевић.
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