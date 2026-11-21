Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин и амерички Доналд Трамп подржавају традиционалне вриједности, изјавио је специјални предсједнички изасланик Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Дмитријев је на Иксу појаснио да два предсједника заступају традиционалне цивилизацијске вриједности вјеру, породицу, суверенитет, јаке границе и закон и ред.
Путин је на конференцији за новинаре у четвртак, 19. новембра рекао да он и Трамп дијеле сличне приступе у вези са цивилизацијским вриједностима.
Путин и Трамп састали су се током трилатералног самита на којем је учествовао и кинески предсједник Си Ђинпинг на маргинама самита Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у кинеском граду Шенџену, пише Срна.
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