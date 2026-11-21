Аутор:АТВ редакција
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Тијела двојице мушкараца пронађена су након што се једрилица срушила у језеро Лох Левен у централној Шкотској, саопштила је полиција.
Спасилачки хеликоптери позвани су на интервенцију након што је полиција примила извјештај да се ултралака једрилица срушила у језеро близу Кинроса.
Пад једрилице пријављен је јуче, а шкотски Центар за једриличарство саопштио је да се авион Перкоз срушио током тренажног лета, преноси ДПА.
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