Аутор:АТВ редакција
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Жена у тридесетим годинама, која је у Израелу хоспитализована јер се заразила бјеснилом, преминула је данас, саопштили су из израелског Медицинског центра "Шамир".
Жена је живјела у области Кфар Шмуел, недалеко од града Модин.
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У Министарству пољопривреде и Министарству здравља вјерују да се заразила након контакта са псом луталицом у области Кфар Рут, преносе израелски медији.
Пас, стар око шест мјесеци, пронађен је поред пута у Кфар Руту и стерилисан почетком септембра, али му се здравствено стање касније погоршало, након чега је угинуо.
Надлежне службе покренуле су опсежну потрагу за особама које су могле доћи у контакт са тим псом у областима Кфар Рут и Кфар Шмуел.
Из Министарства здравља је саопштено да је више лица, за које се сумња да су биле изложене вирусу, већ примило превентивну вакцину.
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Ово је први забиљежени смртни случај од те болести код људи у Израелу од новембра 2024. године.
У Израелу се биљежи забрињавајући пораст броја животиња заражених бјеснилом. Током 2024. године евидентирано је код 57 животиња, тај број је прошле године скочио на 102, а од почетка ове године регистровано је већ 118 случајева, највише код паса и шакала.
Ветеринарске службе овај раст дјелимично повезују са ратним дејствима која су отежала редовно бацање мамаца са оралним вакцинама из ваздуха у пограничним подручјима, преноси "Срна".
Бјеснило напада централни нервни систем и готово је 100 одсто смртоносна након појаве првих симптома, али се њен развој може спријечити правовременим примањем вакцине или серума непосредно након уједа или огреботине заражене животиње.
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