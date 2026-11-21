Аутор:АТВ редакција
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Авион компаније Ер Ниугини, који је превозио 146 путника и чланова посаде из Хонг Конга за Папуу Нову Гвинеју, принудно је слетио у граду Давао на југу Филипина, због сумње да је избио пожар у једном од мотора, саопштили су званичници филипинске авијације.
Након слетања је 137 путника и девет чланова посаде безбједно напустило авион Боинг 767-383ЕР, кроз клизаче за случај опасности, саопштила је Управа цивилног ваздухопловства Филипина, преноси АП.
Како је рекао портпарол Управе, пилоти су навели да су, путем индикатора, регистровали могуће варнице или пожар у десном мотору, због чега су предузели безбједносне процедуре и затражили су да изврше непланирано слетање у Давао убрзо после поноћи.
Путници и посада су превезени до аеродромског терминала, гдје им је пружена помоћ и хотелски смештај, а није било извјештаја о штети на авиону.
AIR NIUGINI BOEING 767 DIVERTS TO DAVAO AFTER RIGHT-ENGINE FIRE WARNING; ALL 146 ON BOARD SAFE
An Air Niugini Boeing 767-300ER operating flight PX019 from Hong Kong to Port Moresby, Papua New Guinea, made an emergency diversion to Davao International Airport in the Philippines early on November 21, 2026, following a fire indication involving its right engine.
According to Air Niugini CEO Alan Milne, the flight crew received the warning at approximately 1:30 a.m. Port Moresby time.
The pilots immediately followed standard emergency procedures, shutting down and securing the affected engine before diverting the aircraft to Davao.
The Boeing 767 landed safely at approximately 12:08 a.m. local time, according to the Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).
🚨 Key incident details:
✈️ Aircraft: Boeing 767-383ER
✈️ Registration: P2-PXW
✈️ Flight: PX019
✈️ Route: Hong Kong – Port Moresby
📍 Diversion: Davao International Airport, Philippines
👥 Passengers: 137
👨✈️ Crew: 9
✅ Total on board: 146
🩺 Injuries: None reported.
Following the landing, all 146 occupants were safely evacuated using the aircraft's emergency evacuation slides and escorted to the airport terminal.
Philippine aviation authorities temporarily suspended airport operations to facilitate emergency response activities and runway safety inspections. Operations resumed at 2:05 a.m.
The investigation will establish what triggered the right-engine fire indication and the circumstances surrounding the landing-gear damage.
#AirNiugini #Boeing767 #EngineFireWarning #EmergencyDiversion— FL360aero (@fl360aero) November 21, 2026
Аеродром Давао је неколико сати био затворен за друге летове како би се омогућило реаговање у ванредним ситуацијама, због чега су била отказана два домаћа лета, пише б92.
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