Аутор:АТВ редакција
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Лаурен Винанс (31) из Бардстауна у америчкој савезној држави Кентакиоптужена је за инцест, содомију и полно злостављање, након што је наводно три пута напаствовала своје дијете 2022. године.
На фотографији из полиције, објављеној послије њеног хапшења, Винанс дјелује као да се подругљиво смијеши.
Винанс је негирала кривицу и налази се у притвору уз кауцију од 250.000 долара. Према писању "Њујорк поста", бивша затворска службеница појавила се у четвртак пред судом у округу Нелсон, у жутом затворском одијелу и са лисицама на рукама. Недавно су изнијети нови узнемирујући детаљи случаја.
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Њен супруг Енди Винанс, полицајац из Бардстауна, присуствовао је рочишту о кауцији заједно са њеним родитељима. Током саслушања свједочио је детектив полиције Кентакија који је учествовао у истрази.
Њен супруг није коментарисао оптужбе, а наводно је био видно потресен док је помагао истражитељима да пронађу његову жену приликом хапшења. Иако је био у судници са њеним родитељима, нико од њих наводно није реаговао када их је поздравила.
На суду је речено да је Винанс наводно три пута злостављала младог члана породице 2022. године, када је дјечак имао само 11 година.
Наводна жртва, која данас има 17 година, рекла је истражитељима да је од Винанс тражио да престане с тим, али да је она наводно инсистирала да је такво понашање "нормално".
О томе се ћутало готово четири године, све док породична свађа раније ове године није навела тинејџера да проговори. Током телефонског разговора посвађао се са Винанс и наводно је упитао како може лоше да се понаша према њему након свега што му је учинила.
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Та изјава довела је до тога да дјечак исприча другом члану породице шта се догодило. Потом се обратио оцу, који је контактирао полицију државе Кентаки и пријавио Винансову.
Након тога покренута је истрага о наводним догађајима из 2022. године. Истражитељи су обавили разговор са дјечаком, током којег је описао три случаја злостављања.
Детектив је на суду изјавио да су два случаја наводно укључивала непримјерено додиривање, док је трећи подразумијевао орално полно злостављање. Сва три догађаја наводно су се одиграла у кући родитеља Лаурен Винанс.
Истражитељи су имали потешкоћа да утврде тачне датуме напада јер је тинејџеру било тешко да говори о тим искуствима. Његов идентитет није објављен пошто је у вријеме наводних злочина био дијете, а и даље је малолетан.
Велика порота округа Нелсон потом је подигла оптужницу против Винанс због наводних дјела почињених у периоду од 1. јануара до 20. новембра 2022. године.
Полиција је током истраге разговарала и са још двоје дјеце, како би утврдила да ли су и она била жртве злостављања или су присуствовала наводним инцидентима. Ниједно од њих није пријавило да је било полно злостављано нити да зна за те догађаје.
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Ипак, једно дијете је наводно рекло истражитељима да је Винанс редовно конзумирала алкохол и да се понекад враћала кући пијана.
Винанс је ухапшена 22. октобра, када су полицајци државе Кентаки дошли у њен дом да је приведу. Према свједочењу пренијетом у "Њујорк посту", истражитељи су је пронашли у мрачној соби у подруму, гдје је пила алкохол.
На суду је саопштено да им је рекла како је раније напустила посао и почела да пије јер је вјеровала да ће ускоро бити ухапшена.
Њен супруг је раније радио у канцеларији шерифа округа Нелсон, прије него што је почетком 2026. прешао у полицијску управу Бардстауна.
Шерифова канцеларија касније је јавно саопштила да он више није запослен тамо, након што су се послије хапшења појавиле фотографије пара поред полицијског возила.
Током рочишта у четвртак, адвокат одбране оспорио је наводе и сугерисао да је тинејџер био љут на оптужену јер се она мијешала у његову везу са дјевојком.
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Случај је поново скренуо пажњу и на дугогодишње спорове око старатељства над двоје млађе дјеце Винанс. Њихови очеви су је раније у документима породичног суда оптуживали за насилничко понашање и прекомјерно конзумирање алкохола.
Судија Чарлс Симс разматра захтјев да се кауција замијени кућним притвором или електронским надзором. Ново рочиште заказано је за 3. децембар. Уколико буде проглашена кривом по најтежим оптужбама, Винанс би могла да буде осуђена на доживотни затвор.
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