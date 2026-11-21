Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња прича о срећи и великом добитку стиже из Сарајева, гдје је једна жена освојила чак 125.000 конвертибилних марака на срећки Атлантида Лутрије Босне и Херцеговине.
Како је објављено на званичном Инстаграм профилу Лутрије БиХ, добитница је срећку купила у продајном објекту Лутрије БиХ на Отоци у Сарајеву, у Брчанској улици.
Срећку је огребала код куће, у друштву своје комшинице коју познаје већ дуго. Након што су неколико пута провјериле резултат, увјериле су се да је добитак од 125.000 КМ заиста освојен.
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Из Лутрије БиХ наводе да добитница још није одлучила шта ће урадити с освојеним новцем, али је већ познато да планира посебно почастити своју комшиницу с којом је подијелила тренутке ишчекивања и радости.
"Једна кафа с комшиницом коју ће дуго памтити", поручили су из Лутрије БиХ уз честитке сретној добитници.
Ова прича још једном показује како један обичан тренутак може донијети велико изненађење, а радост је, чини се, још већа када се подијели с драгим људима, пише "Радиосарајево".
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