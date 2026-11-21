Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, 20 дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, седам у Бијељини, три у Зворнику, по двије у Требињу, Градишци и Добоју, а по једна у Источном Сарајеву, Приједору и Невесињу.
У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и два дјечака, у Бијељини пет дјевојчица и два дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и дјечак, у Требињу дјечак и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице, у Добоју два дјечака, у Источном Сарајеву једна дјевојчица, а у Приједору и Невесињу по један дјечак.
Порода није било у породилишту у Фочи.
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