Аутор:АТВ редакција
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Дарко Маркуљевић из Дервенте освојио је вриједну награду у игри Лото, а занимљиво је да је добитни листић уплатио у другом граду - Теслићу.
Наиме, Дарко је у петак посјетио Лутрију Републике Српске како би преузео освојени новчани добитак "шестица" из 91. кола Лота 7/39, у новчаном износу од 4.521,88 КМ.
"Одиграо сам двије Лото комбинације у Теслићу и освојио шест погодака“, рекао је срећни добитник.
Додао је да повремено одигра Лото и ТВ Бинго и да ово није први већи добитак који је освојио од када игра лутријске игре.
"Лото листић сам намијенио родитељима, тако да је ова срећа припала њима, а исто то сам урадио и прије неколико година, када сам освојио значајнији добитак у игри ТВ Бинго", додао је Маркуљевић.
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