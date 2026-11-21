Аутор:АТВ редакција
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Због загађеног ваздуха издато је упозорење осјетљивим грађанима, а два града од ноћас су посебно на удару загађења.
Осјетљивим особама препоручује се избјегавање боравка на отвореном и смањење физичких напора.
Према сатним мјерењима квалитета ваздуха од 21. новембра, у два сата ујутро, загађен ваздух забиљежен је у Какњу, гдје је концентрација ПМ2.5 честица износила 83 микрограма по кубном метру, те у Бањалуци, гдје је измјерено 69 микрограма.
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Умјерено загађен ваздух забиљежен је и у Тузли, Травнику, Високом, Зеници, Маглају, Мостару, Добоју, Вогошћи и на Илиџи.
У Тузли је концентрација ПМ2.5 честица износила 21 микрограм по кубном метру, док је у Сарајеву износила 46.
Грађанима који имају респираторне и кардиоваскуларне тегобе, као и другим осјетљивим особама, препоручује се опрез приликом боравка на отвореном, пише Н1.
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