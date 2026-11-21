Аутор:АТВ редакција
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Млађо Калајџић, има 100 година, али је и даље препун живота. За АТВ каже да би се опет више волио оженити него умријети.
Млађо има двоје дјеце, петоро унучади и шесторо праунучади. То је највеће богатство Млађе Калајџића из села Горњи Магнојевић код Бијељине.
Много воли да се дружи па га ни године не спречавају да сваког уторка оде од села до Бијељине гдје вријеме радо проводи у једном од локалних кафића.
Оно што му најтеже пада је то што данас живи сам.
За АТВ каже да ниједан човјек не може да живи без "четири елемента".
"Без четири елемента у људском живот, ако једно фали, џаба си се родио. Без вјере, без отаџбине, без куће и без жене", прича нам Млађо и наставља:
"Без вјере ниси човјек, него животиња. Без отаџбине си нико и ништа. Без куће си бескућник, ма колико имао пара. Без жене си фукара, то је горе од сиромаха. Ништа Бог није боље створио од жене".
Цијелу причу о Млађи погледајте у приложеном видео снимку.
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