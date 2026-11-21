Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Несташица лијекова у БиХ обухвата више препарата за које су пријављени привремени прекиди промета, док је за поједине лијекове најављен трајни престанак доступности на тржишту.
Према подацима Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине, међу разлозима су кашњења у производњи и испоруци, проблеми у снабдијевању, али и пословне одлуке фармацеутских компанија.
Регион
Ко је убијени Милош Ђуричковић: Раније преживио атентат, његов брат такође убијен
У забиљешци од 20. новембра наведено је пет лијекова за које су пријављени прекиди промета или одлука о необнављању дозволе, док је за још један лијек достављена обавијест о планираном повлачењу с тржишта Босне и Херцеговине.
За неке препарате познати су очекивани рокови трајања несташице, док за друге није прецизирано када би испоруке могле бити нормализоване.
Међу лијековима за које је пријављен привремени прекид промета налази се Елигард 7,5 милиграма, који садржи активну супстанцу леупрорелин. Носилац дозволе је Клинрес Фармација, а произвођач Рекордати из Италије.
Према достављеним подацима, прекид промета почео је 28. октобра 2025. године, а као разлог наведена су кашњења у производњи и испоруци за тржиште БиХ. Очекивани датум завршетка несташице није познат.
На списку се налази и Рекормон 2.000 И.У./0,3 мл, лијек који садржи епоетин бета, произвођача Роше из Швајцарске.
За овај препарат пријављени су поремећаји у производњи и снабдијевању тржишта. У документацији је наведено да је првобитно очекивано трајање прекида било до априла 2026. године, док је накнадно као крајњи рок наведен 1. јул 2028. године.
Привремени прекид промета пријављен је и за Карбопласин 50 мг/5 мл, лијек који садржи карбоплатин, а производи га компанија Тева Фармацеутикалс Јуроп из Холандије.
Регион
Сланина се повлачи са полица
Разлог прекида је надоградња стерилног производног постројења. Према ажурираним подацима, очекивани завршетак прекида промета наведен је за 30. новембар 2026. године.
Једна од новијих пријава односи се на лијек Кyтрил 3 мг/3 мл, који садржи гранисетрон и долази у облику концентрата за припрему раствора за инфузију.
Обавјештење о привременом прекиду промета достављено је 18. новембра 2026. године, а почетак несташице наведен је за 19. новембар.
Као разлог истакнуто је кашњење произвођача у производњи лијека. Према достављеној обавијести, очекује се да би прекид промета могао трајати до 31. децембра 2026. године.
Носилац дозволе је Медикофармациа из Сарајева, док је произвођач АтнаХС Фарма УК из Велике Британије.
За разлику од лијекова код којих је пријављен привремени прекид промета, за Епрекс 2.000 И.У./0,5 мл, који садржи епоетин алфа, донесена је одлука да се не подноси захтјев за обнову дозволе за стављање лијека у промет.
Као разлог наведени су комерцијални фактори, уз образложење да постоје алтернативне терапије, односно биосимилари епоетина алфа.
Регион
Судар камиона и аута: Погинула жена, више повријеђених
У документацији је као почетак трајног прекида наведен 27. јуни 2026. године. Носилац дозволе је Глосариј ЦД из Сарајева, а произвођач Јансен-Цилаг из Мађарске.
Посебна обавијест односи се и на Леупростин 3,6 мг, имплантат у напуњеној шприци који садржи леупрорелин.
Компанија Сандоз обавијестила је надлежни завод 10. јуна 2025. године о планираном повлачењу овог лијека с тржишта Босне и Херцеговине.
У достављеној забиљешци није наведен тачан датум завршетка повлачења нити додатно образложење такве одлуке.
Пријављени прекиди промета не значе нужно да лијека нема у свакој апотеци или здравственој установи. Доступност може зависити од постојећих залиха, дистрибуције и могућности набавке.
Такође, привремени прекид промета није исто што и повлачење лијека из сигурносних разлога. У достављеним обавијестима као разлози углавном се наводе производни, дистрибутивни и комерцијални проблеми.
Пацијентима који користе неки од наведених лијекова препоручује се да се о доступности терапије и евентуалним замјенама консултују с надлежним љекаром или фармацеутом. Терапију не треба самоиницијативно прекидати нити мијењати другим препаратом.
Свијет
Млађа жена преминула од бјеснила
Према посљедњој достављеној забиљешци, најближи очекивани рок завршетка прекида промета односи се на Карбопласин, 30. новембра, док је за Кyтрил наведен 31. децембар 2026. године. За Елигард рок нормализације снабдијевања није познат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму