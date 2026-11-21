Аутор:АТВ редакција
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Празнична филмска традиција могла би добити ново поглавље, јер је компанија Disney покренула развој наставка култне комедије "Сам у кући“, а у пројекат је укључен и Меколи Калкин, глумац који је обиљежио прве филмове из овог серијала.
Како пише "Варајети", Калкин учествује у припреми сценарија заједно са Сетом Рогеном и Еваном Голдбергом, који ће бити и продуценти преко своје продукцијске куће "Point Grey".
Пројекат је још у почетној фази, па засад нема информација о остатку глумачке екипе, детаљима радње нити датуму премијере. Ипак, раније се појавила идеја према којој би се Калкин вратио улози Кевина Мекалистера, али овог пута као одрасла особа и родитељ.
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Према том концепту, Кевин би одгајао сина, а њих двојица нашли би се у ситуацији која подсјећа на догађаје из оригиналног филма, само са замијењеним улогама.
Дјечак би, наиме, оца оставио испред куће и поставио му замке.
Први филм "Сам у кући" премијерно је приказан 1990. године и временом је постао један од најпрепознатљивијих празничних класика. Калкин је двије године касније поновио улогу у наставку "Сам у кући 2: Изгубљен у Њујорку".
Наредни филмови из франшизе снимани су без њега, а посљедњи покушај оживљавања серијала био је "Сам у кући" из 2021. године, у продукцији Дизнија.
Остаје да се види хоће ли нови пројекат поново окупити публику око Кевина Мекалистера.
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