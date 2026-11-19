Аутор:АТВ редакција
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Слика Винсента ван Гога "Кестени у цвјетању" продата је за рекордних 190,4 милиона долара на аукцији у "Сотбију" у Њујорку.
Слика Винсента ван Гога "Кестени у цвјетању" продата је за рекордних 190,4 милиона долара на аукцији у "Сотбију" у Њујорку.
Ово је рекордна цијена за Ван Гогове слике и друга највиша за било које умјетничко дјело продато у "Сотбију", пренијела је агенција ДПА.
Ту част држи "Портрет Елизабете Ледерер" сликара Густава Климта, продат прије годину дана у истој кући за 236,4 милиона долара.
Ван Гог је насликао пејзаж током посљедња два мјесеца свог живота, након што је био тек пуштен из психијатријске болнице Сен Реми, преноси Срна.
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Преселио се у живописно село сјеверозападно од Париза, гдје је, према наводима "Сотбија", Ван Гог доживио снажан талас оптимизма и енергије који се прелио на његова платна.
Аукцијску продају су покушали да спријече потомци њемачког издавача Самуела Фишера, који је рекао да је породица продала ову слику 1936. године под притиском нациста, када су били приморани да побјегну из Берлина.
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