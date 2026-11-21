Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док већина људи појам "ноћног живота" повезује с изласцима, музиком и дружењем, један сребрни Аватр 12 у Кини схватио је то прилично буквално, само што му је плесни подијум била празна подземна гаража, а партнер, властити систем за аутоматско паркирање.
Прича, о којој је писао и њемачки Билд те објавио видео прилог, звучи као сцена из неке комедије о судару човјека и технологије, али у стварности се догодила усред ноћи у потпуно празној гаражи.
Око три сата ујутру мир у иначе тихој гаражи прекинули су необични, понављајући звукови маневрисања. Чувар, навикнут на ноћне смјене без већих узбуђења, кренуо је за звуком очекујући можда каквог залуталог возача.
Међутим, када је стигао на лице мјеста, дочекао га је призор због којег је вјероватно двапут протрљао очи: на возачевом сједишту није било никога. Сребрна електрична лимузина самостално је возила напријед и назад, упорно покушавајући да се смјести на паркинг мјесто. Сваки пут би дјеловало као да креће у завршни потез, али би онда нагло прекинула радњу и кренула испочетка у бескрајној петљи перфекционизма.
Чувару није преостало ништа друго него да стоји и гледа овај ноћни перформанс, јер аутомобил није могао тек тако зауставити, док је електроника неуморно одрађивала свој "тренинг".
Тек када је свануло и када је власник провјерио податке у систему возила, постало је јасно колико је ова ноћна сесија заиста била интензивна. Систем за аутоматско паркирање активирао се током ноћи чак 868 пута уз исто толико неуспјешних покушаја да пронађе "онај прави" положај.
Чини се да је аутомобил узео задатак !паркирај прецизно до милиметра" превише озбиљно. Умјесто да каже "довољно је добро, не иде нико за мном у три ујутро", алгоритам је изгледа одлучио да тражи савршенство све док му не понестане стрпљења или док се напокон не заустави.
У Кини се све чешће биљеже сличне згоде и незгоде с аутоматизованим системима паркирања. Некада нам се чини да возачи муку муче с паркирањем, али овдје се показало да и паметна електроника зна заглавити у сопственој логици нарочито када нема никога да притисне дугме и каже: "Доста је било, стани, идемо кући".
На крају се ауто ипак зауставио, а власник је добио причу коју ће препричавати уз сваку кафу: његов Аватр 12 можда није успио да се паркира из прве, али је зато одрадио кондициони тренинг за читав возни парк, преноси Аутомобили.ба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму