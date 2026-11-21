Аутор:АТВ редакција
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Врховни суд Масачусетса пристао је да почетком сљедеће године размотри жалбу одбране Линдзи Кленси, позивајући се на „изузетне околности“ у овом случају, према судском документу од четвртка, 19. новембра, до којег је дошао магазин People.
Кленси је оптужена за убиство своје троје дјеце страдале у јануару 2023. године петогодишње Коре, трогодишњег Досона и осмомјесечног Калана. Усмена расправа заказана је за јануар 2027. године, два мјесеца прије почетка поновљеног суђења које је предвиђено за 29. март.
Прво суђење Линдзи Кленси окончано је у септембру поништењем процеса након што порота није успјела да донесе једногласну одлуку. Гласање је завршено омјером 11 према 1, при чему је већина, како се наводи, нагињала закључку да оптужена није кривично одговорна због свог психичког стања.
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Њени адвокати, Кевин Редингтон и Мартин Вајнберг, одмах су затражили одбацивање оптужби, позивајући се на забрану поновног суђења за исто кривично дјело (начело double jeopardy) и тврдећи да су јој нарушена уставна права. Редингтон је навео да је једини поротник који се није слагао признао постојање разумне сумње, али је одбио да поступи у складу са законом, уз оцјену да је судија требало да га испита након поруке предсједавајућег пороте о непоштовању упутстава.
Судија нижег суда Вилијам Саливан одбацио је захтјев одбране у одлуци на 17 страница донесеној 9. новембра, чиме је отворен простор за ново суђење по оптужбама за убиство. Саливан је тада навео да порука предсједавајућег пороте није разумно указивала на то да поротник Џон није способан да учествује у вијећању или да поступа по закону, додавши да би испитивање тог члана пороте у ситуацији када је порота у блокади због једног гласа било недопустиво принудно.
„Пошто суд закључује да је због немогућности пороте да постигне сагласност постојала очигледна нужност за поништење суђења, поновно суђење по оптужницама за убиство не крши право Кленси да јој се не суди два пута за исто дјело“, образложио је судија Саливан.
Са друге стране, судија Врховног суда Масачусетса Елизабет Н. Дјуар навела је да ће највиши суд користити своја надзорна овлашћења само у „најизузетнијим околностима“ и када не постоји други одговарајући правни лијек.
Према судском документу, Линдзи Кленси мора да достави писани поднесак у оквиру жалбе до 3. децембра, док је рок за одговор тужилаштва 17. децембар. Док поступак траје, оптужена остаје у притвору у болници Тјуксбери.
(Курир)
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