Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да не размишља о промјени режима у Ирану.
"Никад ми није било стало до режима у Ирану. Поједини људи кажу промјена режима, али шта то у ствари значи", рекао је Трамп за "Фокс њуз".
Амерички предсједник је додао да је већ срушио два режима, преноси Срна.
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