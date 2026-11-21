Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац стар 37 година пријавио је полицији у Гарешници (Хрватска) да је преварен након што је компанији за продају монтажних објеката уплатио значајан износ новца за нову кућу. Међутим, ни након више од годину дана чекања није добио уговорену монтажну кућу, али ни поврат уплаћеног новца, саопштила је у суботу бјеловарско-билогорска полиција.
Цијели договор започео је у септембру 2025. године, када се 37-годишњак у Гарешници састао с двоје представника компаније, мушкарцем старим 48 и женом старом 36 година.
Хроника
Осуђени педофил из Тешња ускоро излази из затвора, родитељи страхују
Том приликом код јавног биљежника потписали су службену изјаву према којој је монтажна кућа требала бити испоручена на договорену адресу у року од 60 дана. Истим документом било је предвиђено да ће купцу новац бити враћен уколико кућа не буде испоручена у наведеном року.
Монтажни објекат није испоручен ни у предвиђеном року од два мјесеца, а није стигао ни касније. Купац такође није добио поврат својих 21.000 евра.
Према наводима оштећеног мушкарца, од новембра 2025. до октобра ове године у више наврата добијао је нова обећања представника компаније, али до реализације договореног посла или поврата новца никада није дошло.
Након што је схватио да је остао без куће и уштеђевине, случај је пријавио надлежним институцијама, преноси РадиоСарајево.
Регион
Демонстранти у Тирани наставили протест против Владе Едија Раме
Полиција тренутно проводи криминалистичко истраживање како би утврдила све околности овог случаја и евентуалне елементе кривичног дјела преваре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
48 мин0
Занимљивости
56 мин0
Регион
58 мин0
Стил
1 ч0
Регион
37 мин0
Регион
58 мин0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму