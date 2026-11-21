Аутор:АТВ редакција
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Православни вјерници у новембру започињу један од најважнијих постова у години – Божићни пост, који претходи празнику Рођења Господа Исуса Христа.
Божићни пост 2026. године почиње 28. новембра и траје све до Бадњег дана, 6. јануара 2027. године.
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Овај пост представља период духовне припреме за Божић, а вјерници га проводе кроз молитву, уздржавање од мрсне хране, добра дјела и настојање да се очисте од лоших мисли и поступака.
Правила по данима
У току овог поста:
Божићни пост траје 40 дана и представља духовну припрему за један од најрадоснијих хришћанских празника.
Његов смисао није само у уздржавању од одређених намирница, већ и у духовном преображају. Православна црква учи да пост треба да буде праћен молитвом, покајањем, праштањем и добрим дјелима.
Вјерници се током овог периода припремају за празник Христовог рођења, настојећи да у свакодневном животу буду стрпљивији, скромнији и милосрднији.
Током Божићног поста вјерници се уздржавају од меса, млијека и млијечних производа, јаја и других намирница животињског поријекла које нису посне.
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У посној исхрани најчешће се користе:
Правила поста нису иста сваког дана. У одређеним данима дозвољена је употреба рибе и уља, док се у другим данима пости строже, на води.
Најстрожи период поста је његов завршетак, када се вјерници посебно припремају за Божић.
Празник Светог Николе, који се прославља 19. децембра, пада у вријеме Божићног поста.
Због тога се Свети Никола у православној традицији прославља посном храном. На славској трпези најчешће се налазе посна јела, риба, посне салате, пребранац и посне пите.
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Свети Никола једна је од најчешћих крсних слава код Срба, па овај датум има посебан значај за многе породице.
Црква наглашава да пост није само питање хране, већ духовног стања човјека.
Правила поста могу се прилагодити здравственом стању, узрасту и животним околностима. Дјеца, труднице, болесни, старији и људи који обављају тежак физички посао треба да се о начину поста посавјетују са свештеником и, када је потребно, љекаром.
Пост не би требало да угрожава здравље, већ да буде на духовну корист.
Православна црква посебно наглашава да пост без молитве, праштања и добрих дјела губи свој пуни духовни смисао.
Вјерници се током Божићног поста позивају да:
Божићни пост завршава се празником који подсјећа на долазак Христа на свијет и доноси поруку мира, љубави и наде, преноси ГласСрпске.
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Божић 2027. године православни вјерници прослављају у четвртак, 7. јануара, након 40 дана поста и духовне припреме.
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