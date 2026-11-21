Аутор:АТВ редакција
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Двострука сонда БепиКоломбо, која је заједничка европско-јапанска свемирска мисија, након путовања које је трајало дуже од осам година, стигла је на Меркур и спремна је да уђе у његову орбиту, преноси Гардијан.
Мисија БепиКоломбо постаће друга у историји која ће обићи ову планету, која је најмања у Сунчевом систему, а очекује се да ће мапирати површину планете и да ће проучавати њену унутрашњост.
Мисија, вриједна 1,6 милијарди евра, покушаће да утврди како се Меркур формирао тако близу Сунца, зашто има магнетно поље и од чега је састављен лед који се крије у стално осијенченим кратерима планете.
Професорка Ема Банс са Универзитета у Лестеру, која на пројекту ради 20 година и која је главни истраживач на инструменту "Меркуријски рендгенски спектрометар" (MIXS), који ће анализирати геохемијски састав површине планете, је казала да је то "веома сложена и изазовна мисија", на коју се дуго чекало.
Након уласка у орбиту Меркура, MIXS ће анализирати геохемијски састав површине планете, а очекује се да ће проћи неколико мјесеци прије него што научници буду могли да почну са посматрањем Меркура.
Почетком децембра, летјелица ће се раздвојити на два орбитера, један европски, други јапански, који ће маневрисати ка различитим поларним орбитама око планете, а научне операције требало би да почну у априлу сљедеће године.
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Европска сонда "Меркур планетарни орбитер" (МПО) мапираће површину и састав планете у високој резолуцији и проучавати унутрашњост Меркура како би расвијетлила његово необично велико језгро.
Њен јапански партнер ће мјерити магнетно поље планете и њену натријумову егзосферу, изузетно танак слој гаса и атома који окружује планету.
Меркур је планета која је само 50 одсто већа од Месеца, али има четири пута већу масум а једно питање које ће мисија истражити је и одакле потиче његова тако велика густина тла.
Очекује се да ће летелице кружити око Меркура око три године, након чега ће остати без горива, изгубити висину и на крају ударити у површину.
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