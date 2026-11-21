Аутор:АТВ редакција
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Док су се за његове патенте отимали свјетски гиганти попут Мерцедеса и америчке агенције НАСА, Небојша Милошевић из села Мала Сугубина код Трстеника старе дане дочекао је у каменорезачкој радионици, цртајући портрете на надгробним споменицима како би прехранио породицу.
Иако данас важи за ходајући компјутер, Небојша у дјетињству није знао да чита, али је зато баратао бројевима боље од већине одраслих. За све је био заслужан његов деда, ратни ветеран који је комшијску дјецу учио математици кроз игру, а о тим првим лекцијама и породичној историји Милошевић је својевремено овако говорио за медије.
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"На мене је велики утицај имао деда Милош, који је био солунац, прешао Албанију и седам година ратовао од Другог балканског рата па до Арнаутске побуне на Косову и Метохији. По његовом имену носим презиме, а прије је било Јевремовић. Мој отац је промијенио презиме из захвалности према деди, који је био рањен на Мачковом камену и остао слијеп. Свој деци из комшилука је, кроз игру, показивао математику. У првом разреду нисам знао ниједно слово, али сам умио да рачунам (сабирам, одузимам, множим и делим) и то све до милијарду", испричао је Милошевић својевремено за "Курир".
Животни пут га је, умјесто ка жељеном сликарству, због сиромаштва одвео у машинство. Већ 1968. године пријавио је свој први изум - машину за прикупљање полена, коју је одмах откупило предузеће "Далмација биље" из Дубровника.
Услиједио је одлазак на студије бродоградње, али су га политичке тензије натјерале да спакује кофере и оде у војску, о чему је детаљно свједочио.
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"Запослили су ме, од њих сам добио стипендију из радног односа и уписао Вишу техничку школу за бродоградњу у Дубровнику, на Лападу. Положио сам све испите, осим енглеског и нисам дипломирао. У Хрватској је 1971. године кренуо Маспок, осјетио сам ситуацију, па сам отишао у ЈНА у Штип", испричао је.
Управо током служења војног рока настао је његов хидродинамички аутоматски мјењач, који ће касније постати основа за чувени "ретардер" на Мерцедесовим камионима.
Нијемци су били спремни да откупе лиценцу, али су му поручили да патент, пошто је пријављен у СФРЈ, прво мора да понуди домаћим фабрикама.
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Тако је закуцао на врата крагујевачке "Заставе", гдје је одмах на улазу оставио комисију без текста.
"Застава је расписала конкурс за четири конструктора. На тесту интелигенције сам остварио 203 поена и као први од 40 кандидата, међу којима су били искусни инжењери, примљен сам у институт", рекао је.
Небојша није био теоретичар затворен у канцеларији, већ практичар који је конкретно рјешавао проблеме у производњи и спасавао фабрику губитака. Његова иновација на лежишту задњих точкова легендарног "фиће" донијела је уштеду од чак 4,5 милијарди динара за само годину дана, а огромне резултате постигао је и на каснијим моделима, што је сам најбоље описао.
"За возила југо 45, југо 55 и флориду конструисао сам мјењаче са четири и пет брзина. На тим мјењачима била је уштеда од 300 грама алуминијума на сваком од 4,5 милиона возила. Награде није било, али сам добио плату у рангу магистра".
Након повратка у родни Трстеник 1983. године, за фабрику "Прва петолетка" успио је да конструише алате за ливење турбо компресора, што се тада сматрало готово немогућим задатком.
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Међутим, чим је посао био готов, услиједио је хладан туш који му је промијенио живот из коријена.
"Када сам завршио посао, умјесто награде, добио сам рјешење о технолошком вишку. На бироу рада провео сам 20 година – од 1993. до 2013. године. Без отпремнине, без јубиларне награде за 27 година стажа", говорио је он.
Суочен са борбом за голу егзистенцију и бригом како да прехрани породицу, окренуо се земљи, сопственим рукама и старој љубави према цртању. О томе како је преживио двије деценије без посла и какве је све машине у међувремену направио у свом дворишту, Милошевић је испричао:
"Од 1993. до 2013. подигао сам 1.100 стабала љешника на 1,5 хектар земљишта, а касније сам повећао за још пола хектара. Конструисао сам за себе пет машина за каменорезачку радионицу. У својој радионици нацртао сам више од 10.000 портрета за надгробне споменике. Имам посљедњи изум – аналогно-хомограмска антена и са њом проналазим воду за бунаре. Конструисао сам и направио машине за брање лешника, машину за калибрацију љешника, машину за крцање љешника, а тренутно правим машину за одвајање језгра од љуске љешника. Планирам да направим и радионицу за прераду љешника у пасту".
Колико је риједак ум Небојше Милошевића најбоље показује поређење са највећим научницима у историји, с обзиром на то да се граница генијалности у науци поставља на 140 поена.
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