Аутор:АТВ редакција
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Америчка влада објавила је нове снимке неидентификованих летећих појава које су забиљежиле америчке војне снаге на Блиском истоку.
Ријеч је о осмој групи докумената о неидентификованим летећим објектима (НЛО) коју је Пентагон објавио током ове године.
Најновија објава обухвата 43 документа и снимка, међу којима су три видео-записа настала 2020, 2023. и 2026. године. Све три снимке забиљежиле су америчке војне летјелице или друге војне платформе на Блиском истоку.
Снимци су настали помоћу војних камера и сензора који могу да откривају објекте на основу топлотног зрачења. Пентагон их води као неразјашњене случајеве неидентификованих аномалних појава, познатих под скраћеницом УАП.
Како наводи Индекс, видео из 2020. године траје 20 секунди, снимак из 2023. године 13 секунди, док је најновији, настао 2026. године, дуг 54 секунде.
EXCLUSIVE: Never-before-seen Pentagon video shows a tiny object glowing white hot on infrared flying across a warship in the Middle East.
Trump releases the UFO files today. Full story👇 https://t.co/Ndb8brRFBY— Ross Ibbetson (@IbbetsonRoss) November 20, 2026
Материјале је америчком уреду за истраживање неидентификованих појава доставила Централна команда америчке војске.
Амерички предсједник Доналд Трамп почетком године извршном уредбом затражио је објављивање владиних докумената о неидентификованим летећим појавама. Пентагон је прву групу материјала објавио 8. маја.
Од тада су америчке власти постепено објавиле стотине докумената, фотографија и видео-снимака. Циљ је да јавност добије приступ раније повјерљивим подацима о необичним појавама које су пријављивали војни пилоти и други свједоци.
Америчка војска користи израз УАП за појаве које се на основу доступних података не могу одмах идентификовати. То не значи да је ријеч о ванземаљским летјелицама, већ да њихово поријекло још није разјашњено.
Неке од тих појава накнадно се могу објаснити као авиони, дронови, балони, атмосферске појаве или грешке сензора. У другим случајевима нема довољно података да би се поуздано утврдио њихов узрок.
Пентагон најављује нове објаве
Америчке власти настављају постепено отварање архиве о неидентификованим појавама. Пентагон припрема и нове групе докумената које би требало да буду доступне јавности након провјере и уклањања ознака тајности.
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