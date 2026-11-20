Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кинески геолози открили су стијене старе 3,95 милијарди година, најстарије познате у Азији, што пружа кључне доказе за разумијевање ране еволуције Земље, саопштио је Кинески геолошки завод.
Стијене је открио тим који је предводио Ван Јушенг, истраживач из Кинеске академије геолошких наука.
Земља је настала прије око 4,5 милијарди година, али је изузетно тешко пронаћи геолошке записе из њених првих неколико стотина милиона година. Узорци из периода "дјетињства" наше планете су веома ријетки.
Стијене су пронађене у источном дијелу провинције Хебеј, пренијела је Синхуа.
Откриће указује да је неки облик тектонске активности повезане са субдукцијом могао да се догоди на Земљи прије 3,95 милијарди година, преноси Срна.
Најстарије потврђене стијене у свијету су стијене Акаста гнајс у Канади, старе око четири милијарде година, што значи да ново откриће смањује разлику у односу на свјетски рекорд на само 50 милиона година.
Ово представља прво такво откриће у Азији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
1 мј0
Регион
2 мј0
Градови и општине
3 мј0
Регион
5 мј0
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму