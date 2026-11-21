Аутор:АТВ редакција
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Тамара Шкорић (39), 10. новембра, је отишла од своје куће у Murthartu у Њемачкој видно узрујана, а и данас је трајала потрага за њом.
Према посљедњим сазнањима, она је тог дана сјела у такси и одвезла се у непознатом правцу.
Како сазнаје Курир, нестала мајка четворо дјеце, родом из села код Жабља, је кобног дана спаковала неке ствари у торбу и изашла из куће, без новчаника.
"Супруг ју је наводно видео кроз прозор како седа у неки такси, вероватно дивљи, и одлази без речи куда иде. Не знам да ли су пронашли тог таксисту да да изјаву у полицији, мислим да нису још. Мислим да је понела неки стари телефон, али онај који користи и новчаник није понела. Ја не могу да поднесем више ово чекање. Ово је најтежа агонија и мучење! Проћи ће две недеље како је нема, што је отишла без деце, где је сада...?", пита се за Курир Тамарина рођака.
Неутјешна жена каже да не губи наду да ће се Тамара вратити кући, али не крије и страх од лоших вијести.
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"Шта ако јој се нешто десило, ако је киднапована?! Јаој, како ћу ово да преживим. Она никада не би оставила децу, живи за њих. Имала је три сина, па је пре три године добила ћеркицу, толико ју је силно желела... Ништа јој није фалило, нема због чега да науди себи. Лепо је живела са дечицом и супругом у Немачкој, имају свој стан и успешан фотографски бизнис. Ми овде само седимо поред телефона од како је нестала и чекамо вести да се вратила", говори нам уплакана жена.
Њемачки медији писали су јуче да је потрага за Тамаром из Жабља још у току, али да упркос 30 наводних трагова нема нових информација о њеном нестанку, преноси портал stuttgarter-zeitung.de.
Такође, након вишедневне потраге шумског подручја око Murtharta, овај вид портаге је привремено обустављен и полиција се сада фокусира на оперативну истрагу и проналажење свједока.
У четвртак је портпарол полицијске станице у Алену, Роберт Силбе, изнио тадашње информације о потрази за Тамаром Шкорић.
"Интензивно радимо на овом случају. У уторак је више од 50 полицајаца, уз помоћ паса трагача и дронова, учествовало у претрази пошумљеног подручја јужно од Мурхарта. Нажалост, ни данас нисмо успјели да утврдимо гдје се нестала особа налази. Настављамо потрагу уз највећу могућу хитност", изјавио је он.
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