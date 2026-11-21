Аутор:АТВ редакција
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У селу у префектури Фукушима изоловано је око 1.400 људи након што је обилан снијег оборио дрвеће и блокирао путеве, објавили су локални медији.
Међу погођенима је око 900 становника и 500 посјетилаца који бораве у хотелима и другим смјештајним објектима у и око области Урабандаи у Киташиобари, популарној туристичкој дестинацији, објавио је Кјодо њуз.
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Оборена стабла блокирала су далеководе, што је оставило око 700 домаћинстава без струје, преноси Срна.
Локалне власти су саопштиле да до сада није било повријеђених, наводи Синхуа.
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