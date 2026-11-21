Аутор:АТВ редакција
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Многе је потресла вијест о трагичној смрти Хариса Ковача (1995–2026), младог Зеничанина који је у петак, 20. новембра, изгубио живот у несрећи на једном градилишту у Швајцарској. Иза њега су остали супруга и двоје дјеце, породица, пријатељи и бројни суграђани који се од њега опраштају потресним порукама.
Харис је био много више од вриједног младог човјека који је својим радом настојао осигурати бољу будућност породици. Био је узоран син, супруг и отац, предан вјери, пријатељима и заједници у којој је одрастао. Његови суграђани памте га као скромног, поштеног и увијек насмијаног човјека, спремног помоћи свакоме коме је помоћ била потребна, пише Зенит.ба.
Посебно емотивним ријечима од њега су се опростили становници Горице, насеља којем је Харис био изузетно привржен.
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"Отишао је један од нас, а с њим је отишао и дио наше Горице", поручили су из Мјесне заједнице Горица.
У опроштајној поруци истакнули су његову доброту, одгој, скромност и несебичну спремност да учествује у свему што је било корисно за комшије и локалну заједницу, преноси РадиоСарајево.
"Био си младић каквог свака заједница може само пожељети. Одгојен, скроман, увијек насмијан, истински привржен вјери, људима и свом комшилуку", навели су из МЗ Горица, поручивши да га његово насеље никада неће заборавити.
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