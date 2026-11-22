Аутор:АТВ редакција
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Гријање данас неће функционисати у неколико улица у Бањалуци, а метеоролози су најавили хладније вријеме у другом дијелу дана.
Како су саопштили из Еко топлана, због редовног одржавања система даљинског гријања гријање ће бити искључено потрошачима чији се стамбени и пословни објекти топлотном енергијом снабдијевају из котловнице Космос.
Испоруке топлотне енергије биће обустављена у периоду од 16 до 21 час.
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"Испорука је обустављена и корисницима у улицама Старине Новака 3, 5 и Мише Ступара 40, због кварова на дотрајалој дистрибутивној мрежи. Интервентни тимови санирају кварове како бисмо у што краћем року успоставили уредан режим испоруке", саопштили су из Еко топлана.
Подсјетимо, из овог предузећа затражили су повећање цијене гријања, које би у Бањалуци могло да поскупи већ од децембра, уколико договор буде постигнут током новембра.
Упозорили су да су оптерећени ранијим обавезама и трошковима који премашују приходе, због чега не могу да гарантују да у наредној години неће бити прекида у испоруци топлотне енергије.
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"Уколико се преговори са Градом успјешно заврше и рјешење усвоји сада у новембру, нова цијена гријања почеће да се примјењује већ наредни мјесец, односно у децембру", поручили су из Еко топлана.
Увече и наредне ноћи у Бањалуци јака киша уз захлађење, а повремено ће бити и вјетровито, прогноза је РХМЗ.
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