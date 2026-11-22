Аутор:АТВ редакција
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Ђина Џиновић, кћерка пјевача Хариса Џиновића и модне креаторке Мелине Џиновић већ годинама привлачи пажњу јавности.
Она је недавно, снимајући се за ТикТок, открила са којим се здравственим проблемом суочава, због којег ће, како је наведено, морати да буде на терапији до краја живота.
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"Мислим да би требало да држим телефон одозго, а не да ми гледате подбрадак, мало ми је непријатно", рекла је прво Ђина.
Потом је објаснила због чега јој се понекад појави оток на врату.
"Ја, иначе, имам Хашимото и онда кад не спавам или кад сам нервозна или кад не пијем терапију, набубри ми врат", открила је Ђина.
Хашимото тиреоидитис је аутоимуно обољење код којег имуни систем напада штитасту жлијезду.
Болест је хронична и може довести до смањене функције штитасте жлијезде. Због тога се код пацијената често примјењује терапија хормонима штитасте жлијезде, уз редовно праћење здравственог стања.
Ђинин отац, пјевач Харис Џиновић, недавно је говорио о односу са кћерком и њеним животним изборима, не кријући да су њихови односи захладњели.
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"С њом имам неке прилично замрзнуте односе. И то је све што бих вам рекао. Да ли имамо комуникацију? Замрзнути односи – значи да нема ни одговора. Немам ја емоција више, искључио сам. Ја за Ђину кажем: „Нек је жива и здрава!“ Отишла је у Барселону, тамо да студира нешто. Бави се неким својим послом, шта ја знам. Ето је тамо. Хоће да се уда, да направи своју дјецу, да направи своју фамилију и ја мислим да је то сасвим нормално за сваку женску особу. И да су најбољи односи, она би отишла једног дана из ове куће са својим мужем, да прави своју дјецу и породицу. Тако ће и Кан једног дана… Али Кан неће отићи, он ће остати овдје у овој кући", рекао је Харис Џиновић, преноси Блиц.
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