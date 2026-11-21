Аутор:АТВ редакција
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Укупно 40 људи, укључујући 25 малољетника, хоспитализовано је након цурења непознате супстанце у учитељском факултету у граду Модра, јавила је новинска агенција ТАСР.
"Међу 40 пацијената је 25 тинејџера старости између 15 и 17 година", рекла је портпарол Националног института за дјечје болести у Братислави Дана Каменичка.
Спасиоци, ватрогасци и полиција учествовали су у хитној евакуацији особља и студената из зграде факултета.
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Поједини који су задобили тровање превезени су медицинским хеликоптерима у болнице.
Полиција је покренула истрагу због угрожавања јавног здравља. ТАСР наводи да се инцидент догодио јуче.
(Срна)
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