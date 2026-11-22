Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Непала убијен је у објекту за смјештај страних радника у Загребу, а полиција са убиством повезује двојицу његових сународника, саопштено је из загребачке Полицијске управе.
Тијело тридесетосмогодишњег Непалца пронађено је у апартману на Савској цести.
Он је усљед повреда задобијених оштрим предметом прошле ноћи преминуо на лицу мјеста.
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Над двојицом 27-годишњих Непалаца спроводи се криминалистичко истраживање, преносе хрватски медији.
Полиција је потврдила да су сва тројица имала регулисан статус боравка у Хрватској.
(Срна)
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