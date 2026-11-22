Аутор:АТВ редакција
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Једна млађа женска особа изгубила је живот, док је друга задобила тешке тјелесне повреде у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас око 1.30 часова у Улици војводе Путника у Инђији.
Како је потврђено из Полицијске управе Сремска Митровица, до несреће је дошло на дионици пута из смјера Аутлета ка Инђији, када је возило, из за сада неутврђених разлога, слетјело са коловоза.
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Обје дјевојке су након несреће хитно збринуте, али је једна од њих, нажалост, подлегла повредама у Дому здравља у Инђији. Друга дјевојка је у тешком стању хитно транспортована у Ургентни центар у Новом Саду, гдје јој се указује даља љекарска помоћ.
Полиција је обавила увиђај на мјесту несреће, а тачне околности које су довеле до слијетања возила биће познате након истраге.
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