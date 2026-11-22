Аутор:АТВ редакција
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У Великој Британији пролазак аутомобилом кроз бару и прскање пјешака водом представља саобраћајни прекршај за који су предвиђене ригорозне казне, укључујући новчане износе и казнене поене.
Иако многи возачи такве ситуације сматрају безазленом незгодом, а пјешаци их доживљавају као непријатност, британски правни стручњаци упозоравају да неодговорна вожња по киши може имати озбиљне правне и финансијске посљедице.
Према члану 3 британског Закона о друмском саобраћају из 1988. године, вожња без одговарајуће пажње или обзира према другим учесницима у саобраћају квалификује се као прекршај. Британско Краљевско тужилаштво међу примјерима такве вожње изричито наводи пролазак кроз бару при ком вода попрска пјешаке.
У уобичајеним случајевима казна износи 100 фунти, уз три казна поена у возачкој дозволи. Међутим, уколико је понашање возача нарочито неодговорно или се поступак покрене пред судом, казна може да достигне чак 5.000 фунти (око 5.800 евра), уз добијање од три до девет казнених поена.
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Стручњаци истичу да неће свако случајно прскање бити кажњено, већ се процјењује да ли је возач могао разумно да избјегне бару или да прилагоди брзину. Подизање брзине кроз бару или игнорисање пјешака поред пута сматра се намјерним прекршајем. Британски прописи посебно наглашавају потребу за смањењем брзине током кише у близини пјешачких прелаза и аутобуских стајалишта. Додатно, испод воде се често крију оштећења на коловозу која могу узроковати губитак контроле над возилом.
Пјешаци у Великој Британији имају могућност да овакве инциденте пријаве полицији уз навођење регистарских ознака, времена и мјеста догађаја, а као доказ служе снимци са сигурносних или аутомобилских камера. Уколико је услијед прскања настала стварна материјална штета попут уништене одјеће или оштећених електронских уређаја пјешак може да захтјева накнаду штете преко осигуравајуће компаније возача, преноси Нова.
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