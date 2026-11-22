Аутор:АТВ редакција
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Загребачка полиција пронашла је 101 килограм марихуане, кокаин, оружје и муниција у Иванић Граду и ухапсила мушкарца и жену.
Ухапшени су 43-годишњи мушкарац и 39-годишња жену који се сумњиче да су набављали дрогу за даљу препродају.
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Дрогу су скривали у двије куће у Граберју Иванићком гдје су је мијешали са додацима и препакивали.
Полиција је јуче у претресу прве куће пронашла 562 грама кокаина, те нешто више од килограм додатака за повећање масе дроге, преносе хрватски медији.
Пронађени су пушка и полуаутоматски пиштољ, 58 комада муниције за пиштољ, дигитална вага за прецизно мјерење, те новац за који се сумња да потиче од препродаје дроге.
У другој кући пронађено је 101,4 килограма марихуане, запаковане у двије картонске кутије, преноси Срна.
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Осумњичени су, након криминалистичке обраде, предати у притвор и против њих је, поднесена кривична пријава због сумње на неовлаштену производњу и промет дроге. Мушкарац се терети и за прекршај из Закона о набавки и посједовању оружја.
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