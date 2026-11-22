Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини се у наставку дана очекује динамична промјена времена уз конкретније падавине у већем дијелу земље.
Према подацима метеоролошке странице БХметео, већ сутра ујутру доћи ће до прилива осјетно хладнијег ваздуха, спуштања сњежне границе и преласка кише у снијег, који се локално очекује и у нижим предјелима.
Снијег ће најприје почети да пада на планинама, гдје се очекује формирање тањег сњежног покривача. Са даљим падом температуре ваздуха, слаб снијег или краткотрајни симболични покривач очекују се и у појединим нижим крајевима до око 200 метара надморске висине, прије свега на сјеверозападу, сјеверу, сјевероистоку и дјелимично у средишњим дијеловима Босне.
Вјетар ће пратити ову промјену времена, али ће бити слабији у односу на претходни талас. Из БХметеа наводе да ће најприје дувати југо, који у Херцеговини може имати локално олујне ударе, док се у ноћи на понедјељак очекује скретање вјетра на сјеверац и буру.
Током сутрашњег дана планиран је постепени престанак падавина уз дјелимично разведравање. У ноћи на уторак очекује се мраз, док ће по котлинама и дуж ријечних токова бити магле. Уторак доноси краткотрајну стабилизацију времена уз више сунчаних интервала, али већ од сриједе слиједи утицај новог циклона који доноси кишу, сусњежицу и снијег уз локално обилније падавине.
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