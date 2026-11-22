Аутор:АТВ редакција
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Након релативно мирног и прохладног јутра, Босну и Херцеговину данас очекује значајна промјена временских прилика.
Према прогнози Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ), током недјеље 22. новембра стиже јаче наоблачење са запада, које ће донијети кишу, док се у наредним данима очекују и сусњежица и снијег.
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Јутрос је у БиХ било умјерено до претежно облачно. Најхладније је било на Бјелашници, гдје су у 7 сати измјерена минус два степена, док је у Санском Мосту и Сокоцу температура износила нула степени.
Током дана очекује се јаче наоблачење са запада, које ће у другој половини дана условити кишу. Обилније падавине прогнозиране су на подручју Херцеговине.
Посебно упозорење односи се на вјетар. Прије подне дуваће слаб јужни вјетар, али се у другом дијелу дана очекује његово јачање. Крајем дана, као и у раним јутарњим сатима у понедјељак, могући су јаки, па и олујни удари југа.
Највиша дневна температура углавном ће се кретати између 8 и 14 степени, док ће на југу земље достизати 16 степени.
У Сарајеву се киша очекује од послијеподневних сати, а највиша дневна температура износиће око 12 степени.
Према биопрогнози за недјељу, након свјежијег и мјестимично магловитог јутра, током дана доћи ће до пораста температура, али и повећања изгледа за кишу, нарочито на југу и југозападу земље.
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У другом дијелу дана код хроничних болесника и метеоропата могуће је појачање тегоба. Осјећај повећане влажности ваздуха биће израженији током ноћи.
Грађанима се савјетује да прилагоде облачење промјењивим временским приликама, а посебну пажњу требало би обратити на најављене јаке и олујне ударе вјетра.
Према прогнози ФХМЗ-а, у понедјељак, 23. новембра, прије подне биће облачно с падавинама. У Босни се очекују сусњежица и снијег, док ће у нижим подручјима падати и киша. У Херцеговини се прогнозира киша, а на планинама снијег.
У другој половини дана очекује се престанак падавина и дјелимично смањење облачности.
Јутро ће обиљежити и промјена смјера вјетра. У раним јутарњим сатима јужни вјетар окренуће на умјерен и јак сјеверни и сјеверозападни. Током дана вјетар ће постепено слабити.
Температура ће се у понедјељак углавном кретати између 2 и 7 степени, док ће на југу земље износити од 9 до 14 степени.
У уторак, 24. новембра, очекује се сунчано вријеме уз умјерену облачност. Ново наоблачење са запада прогнозира се током ноћи на сриједу.
Јутарње температуре биће осјетно ниже и у већем дијелу земље кретаће се између минус шест и минус један степен. На југу ће износити од једног до пет степени. Највиша дневна температура биће од 3 до 7 степени, а на југу од 8 до 11.
Већ у сриједу, 25. новембра, слиједи ново јаче наоблачење са запада, које ће донијети кишу. На планинама је могућ и снијег, а обилније падавине поново се очекују у Херцеговини.
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У четвртак, 26. новембра, задржаће се претежно облачно и нестабилно вријеме, уз кишу и пљускове, који ће бити чешћи током пријеподнева.
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