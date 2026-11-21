Аутор:Војислав Савић
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Не постоји лош мировни споразум, то би ваљда требало да се подразумијева. Свака повеља и договор великих и малих сила који заустављају рат и крвопролиће су добри, па чак и онда кад нам нису све ствари по вољи.
Међутим, посљедица једног мировног споразума је стварање земље која је пуна контрадикторности и која по свим стандардима државности на овом свијету не би требало да постоји. Али ето је ипак ту, и нама је живјети са њом морање, као што сунце ујутро изађе, а предвече зађе за хоризонт.
Много се историјских догађаја у посљедњих пар деценија догодило на датумима који имају велико значење за српски народ, а за народ који ионако има предимензионирану слику о себи – то је довољан разлог да се све подигне на виши ниво. Дејтон је потписан на дан Светог Архангела Михаила, заповједника Божје војске. То је крсна слава породице са којом моја породица кумује кроз неколико генерација. Такозвано насљедно кумство на које сам веома поносан, и то је породица коју много волим.
Сада слиједи нешто превише лично: дјед мог кума, којем сам крстио дјецу и био му крсни кум на вјенчању, погинуо је на ратишту у околини Сарајева, бранећи своју кућу и своје најмилије. Колико ме сјећање служи, тај дан кад је пала граната која га је лишила живота он је мијењао свог кума, а мог дједа, на линији на ратишту, и ту гдје је он погинуо требао је да буде мој дјед, а не дјед мог кума. Нама се телила крава и њих двојица су погодили да се замијене на стражи.
Живот је често већи од сваког романа или филма који можете замислити. На дан кад је потписан Дејтон Срби прослављају свеца који се у православној традицији поштује као неко ко раздваја добро од зла. Зло је у сваком случају рат, и то је заустављено. Али настала је држава са потенцијалом за сукоб у сваком тренутку, настала је земља у којој западне силе држе руке на потенциометру за насиље и национализам.
Земља која је настала у Дејтону је земља у којој сваки народ другачије доживљава историјске датуме – тамо гдје Срби виде мир, Бошњаци виде пораз. Тамо гдје Бошњаци виде почетак своје националне слободе, ми Срби видимо почетак сукоба који ће нас одвести у четири године крвавог рата, братоубилачког рата. И тако се и десило.
На све то, Аранђеловдан долази у новембру, у мјесецу кад је јесен у дубокој старости, а зима улази у период адолесценције и непредвидљивости. Дани се смјењују без икаквог разлога и смисла, промјена се осјећа на сваком кораку. У једном те истом дану можеш доживјети тежак минус ујутро и двадесет степени током дана, а да те увече дочека олуја и вјетар на граници торнада.
Телефонски разговор од јуче: зовем човјека са којим се требам видјети због стана који треба постати мој нови животни простор, а мене отјерати у дужничко ропство банци. Каже: „Ајде да се видимо касније, невријеме које је погодило Бањалуку је порушило ограде на градилишту, па морам да интервенишем.“ То вам је новембар – шта год планирате, одустаните, јер нешто горе има другачије планове.
Док сједим у кафићу и куцам овај текст, свјетло преко пута се повремено пали и гаси, без икаквог разумног алгоритма или разлога. Можда је сијалицама дошао крај, а можда је комплетан стуб спреман за промјену – не можеш знати.
Исто тако је и у животу, исто тако је и са државом, са народом, са људима. Кажу да је од оног малог атома до универзума структура иста – питање је само каква ће бити физичка манифестација те структуре. Исто је и у међуљудским односима, у односима међу државама, међу народима: постоје фазе и постоје процеси. Не бих сад да идем у ширину и некакав нихилизам, али Шопенхауер је у праву: „Можеш урадити шта год пожелиш, али не можеш бирати шта ћеш пожељети.“ Много наших одлука смо донијели много, много раније него што смо се родили.
Новембар је мјесец у свијету и ствари се дешавају мимо наше воље, а оно што је до нас контролишемо колико можемо, или барем колико нам сопствена делузиона машта дозвољава да мислимо да контролишемо. Чувајте људе око себе, волите ближње – свијет је много једноставнији него што се чини.
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