Аутор:АТВ редакција
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Начин на који проводимо јутра често може директно утицати на то како ћемо се осјећати током остатка дана.
Стручњаци за ментално здравље упућују на три најчешће јутарње грешке које људи праве, а које дословно повећавају ниво стреса. Како бисте могли да избјегнете непотребан скок кортизола током једног иначе лијепог јутра.
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Колико год било примамљиво провјерити ко вам је већ послао поруку или имејл до 9 сати ујутру (или шта кажу најновије вијести), боље је оставити кориштење телефона за касније током дана, умјесто да га провјеравате чим отворите очи.
"Када провјерите телефон одмах ујутру, себи одмах намећете ствари на које морате да реагујете", објашњава др Минди Десета, лиценцирани савјетник за ментално здравље, за Реал Симпле. Било да провјеравате поруке или прегледате друштвене мреже, она истиче да ће вас то веома брзо увести у стање стреса. Њен савјет је да сачекате бар 30 минута, како бисте себи дали времена да се пробудите и спремите за дан без ометања или убрзаних, узнемирујућих мисли.
Један од начина да то постигнете јесте да телефон пуните на неком другом мјесту, а не поред кревета. Ако телефон користите као будилник, размислите о набавци обичног будилника.
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Без предвидљиве рутине, свако јутро може постати низ одлука донијетих у посљедњем тренутку. Шта је за доручак? Ко је за шта задужен? Имам ли времена за туширање? Шта да обучем?
"То ментално оптерећење може довести до тога да се осјећате расијано, заборављате ствари, прескачете доручак и ужурбано излазите из куће", упозорава терапеут Кристин Хатавеј.
Предвидљивост смањује неизвјесност и пружа вама и вашој породици јаснију слику о томе шта слиједи, што може учинити јутра лакшим за организовање.
Она савјетује да осмислите једноставан редослијед активности који ће одговарати вашим обавезама, а затим се потрудите да то свакодневно поштујете.
Иако тих додатних пет минута могу дјеловати као неопходност, психолози истичу да вам они вјероватно неће много помоћи када је у питању одмор. Овакав начин буђења може учинити да се осјећате још уморније и ошамућеније него што бисте иначе били. Наравно, одлагање аларма скраћује вријеме предвиђено за спремање, што даље води ка хаотичном и ужурбаном јутру.
Ако претјерате са одлагањем, може се десити да се пробудите знатно касније него што сте планирали – што неминовно доводи до наглог скока нивоа кортизола (хормона стреса).
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"Подесите аларм за вријеме када заиста треба да устанете. Ако знате да ћете сигурно три пута одложити аларм, једноставно себи одмах дозволите тих додатних неколико минута сна" савјетује Десета.
Како бисте се одвикли од одлагања аларма, она предлаже да поставите будилник на други крај собе, тако да морате да устанете из кревета да бисте га искључили.
(НовостиМагазин)
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