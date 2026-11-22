Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила ноћас на магистралном путном правцу Бањалука-Лакташи, у мјесту Клашнице, тјелесне повреде задобио је пјешак Л.Ц. (18) из Бањалуке, потврђено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Несрећа се догодила 22. новембра, око 1.50 часова иза поноћи. У њој су учествовали теретно возило марке "фијат", којим је управљао Ж.М. (35) из Лакташа, и пјешак Л.Ц. (18) из Бањалуке.
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Повријеђеном младићу је љекарска помоћ указана на лицу мјеста, након чега је хоспитализован и смјештен у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Увиђај на мјесту несреће обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске станице Лакташи. Тужилац је наложио предузимање свих потребних истражних радњи и мјера како би се утврдиле све околности и узрок ове саобраћајне несреће.
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