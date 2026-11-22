Аутор:АТВ редакција
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У раним јутарњим часовима у Мостару догодило се разбојништво, током којег је маскирана особа, уз пријетњу пиштољем, опљачкала један објекат.
Из Полицијске управе Мостар за Бљесак.инфо потврђено је да је пријава о овом догађају запримљена у суботу, 21. новембра, у 6:05 сати.
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Према информацијама из полиције, за сада непозната особа, која је на глави имала маску, физичком снагом разбила је стакло на улазним вратима објекта како би ушла унутра.
Након тога је, пријетећи ватреним оружјем, односно пиштољем, од присутних отуђила новац, а потом побјегла у непознатом правцу.
На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници који су обавили увиђај и прикупили потребне информације и трагове.
Из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона наводе да се предузимају интензивне мјере и радње на расвјетљавању овог кривичног дјела и идентификацији починиоца.
За сада нема информација о томе колико је новца украдено, нити је познато да ли је током разбојништва неко повријеђен, преноси ЦрнаХроника.
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Полиција наставља истрагу, а више детаља о овом случају очекује се након што буду познате нове информације.
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