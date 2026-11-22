Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Права драма одиграла се у гаражи београдског тржног центра "Галерија", када је младић потегао нож и убо дјевојку.
Према првим информацијама са терена, напад ножем догодио се унутар самог објекта, у простору гараже. За сада није познато шта је претходило овом бруталном чину, нити да ли су се нападач и жртва познавали од раније.
Хроника
Због судара настала велика гужва, саобраћај се одвија успорено
Одмах након што је пријављено да је дјевојка избодена, на лице мјеста упућене су екипе Хитне помоћи и бројне патроле полиције. Припадници Министарства унутрашњих послова обезбиједили су простор око мјеста напада, трагају за оружјем и интензивно раде на идентификацији и проналаску свих учесника инцидента.
Степен повреда које је дјевојка задобила од убода ножем, као ни њено тренутно здравствено стање, за сада нису званично саопштени.
Хроника
Саобраћајна несрећа у Клашницама: Повријеђени младић превезен у УКЦ
Увиђај је у току, а полиција прегледа снимке са сигурносних камера у гаражи како би реконструисала цијели напад.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Хроника
4 ч0
Регион
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму