Аутор:АТВ редакција
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Велики пожар захватио је ноћас један угоститељски објекат на Врелу Буне код Мостара, потврђено је из тамошње Ватрогасне јединице.
Пожар је избио у 1:10 сати, а на интервенцију је изашло осам ватрогасних возила.
Ватрогасци су успјели ставити пожар под контролу, али на објекту је настала значајна материјална штета.
Из ПВП-а Мостар наводе како се на терену и даље налази једна ватрогасна екипа која надзире пожариште, пише "Бљесак".
Узрок избијања пожара за сада није познат, а више информација о околностима догађаја очекује се накнадно.
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