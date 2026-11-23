Пожар је избио у 1:10 сати, а на интервенцију је изашло осам ватрогасних возила.

Ватрогасци су успјели ставити пожар под контролу, али на објекту је настала значајна материјална штета.

Из ПВП-а Мостар наводе како се на терену и даље налази једна ватрогасна екипа која надзире пожариште, пише "Бљесак".

Узрок избијања пожара за сада није познат, а више информација о околностима догађаја очекује се накнадно.