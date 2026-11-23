Аутор:АТВ редакција
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У Основној школи "Бранко Радичевић" у Бањалуци јутрос је пријављено полицији да је постављена бомба, потврђено је АТВ-у.
"Јутрос око 08:22 часова надлежној полицијској станици ПУ Бањалука пријављено је да је на мејл адресу једне основне сколе у Бањалуци стигла порука да је постављена експлозивна направа", наводи се у саопштењу полиције.
Полиција поступа по наведеној пријави у складу са Упутством о поступању припадника МУП у случају пријетње постављеном експлозивном направом или неким другим опасним средством.
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Ученици наставно и друго особље се евакуише, те слиједи вршење против-диверзионог прегледа прегледа наведене школе.
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