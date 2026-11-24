Аутор:АТВ редакција
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Полиција Републике Српске у сарадњи са СИПА-ом ухапсила је јутрос Николину Шљивић, бившег народног посланика, а на подручју Олова ухапшен је Насер Орић, потврђено је за АТВ.
Припадници СИПА, МУП-а Републике Српске, уз асистенцију других полицијских агенција, од јутрос проводе акцију широм БиХ, усмјерену против особа за које се сумња да су помагале приликом бјекства скривања одбјеглог криминалца Ђорђа Ждрале након што је 2. августа ранио Косту Пандуревића.
Како сазнајемо Ждрале није пронађен и он се и даље налази у бјекству.
Осим Орића и Шљивићеве акцијом је обухваћено више особа, међу којима је Месуд Мустафић чија се имовина претреса на подручју Вогошће, као и један адвокат из Источног Сарајева.
Претреси су у току и више информација биће познато током дана.
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