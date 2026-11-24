Аутор:АТВ редакција
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На кружном току код Тулипана у Бањалуци јутрос је дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали теретно возило и путнички аутомобил, што је изазвало велике застоје у овом дијелу града.
Према призорима са лица мјеста, у незгоди су учествовали камион и путнички аутомобил, који су након судара остали заустављени у самом кружном току и заузели дио коловоза, преноси "БЛ портал".
Учесници незгоде изашли су из возила и налазе се на мјесту догађаја, гдје се чека долазак полиције како би био обављен увиђај.
Због застоја у јутарњем шпицу на прилазима кружном току формирале су се дуге колоне аутомобила у више трака, па се саобраћај одвија отежано и знатно успорено.
Возачима који се крећу овим правцем савјетује се додатни опрез и стрпљење до окончања увиђаја и уклањања возила са саобраћајнице.
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