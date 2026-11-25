Uhapšenoj u okviru policijske akcije "Emisar" Nikolini Šljivić pozlilo je prije početka ispitivanja osumnjičenih nakon čega je prevezena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u.

Podsjećamo, Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, koji su uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar" sprovedeni su juče u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci nakon čega će danas biti ispitani od strane tužioca.

Prije toga, uhapšeni su sprovedeni u Upravu za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.

Hronika Evo kako su Naser Orić i Nikolina Šljivić sprovedeni u Tužilaštvo u Banjaluci

Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.

Hronika Uhapšeni Naser Orić i Nikolina Šljivić

Osim Orića u akciji je uhapšena nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Orićevi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Svi se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.