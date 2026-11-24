Аутор:АТВ редакција
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Насер Орић, Николина Шљивић, Синиша Дерганц, Месуд и Мустафа Мустафић, који су ухапшени у оквиру полицијске акције "Емисар" спроведени су вечерас у Републичко јавно тужилаштво у Бањалуци.
Прије тога, ухапшени су спроведени у Управу за тешки и организовани криминалитет МУП-а Републике Српске у Залужанима.
Подсјећамо, Орића су, по налогу Републичког јавног тужилаштва Републике Српске, на подручју Олова ухапсили полицијски службеници СИПА и предали у даљу надлежност МУП-у Републике Српске.
Осим Орића у акцији је ухапшена некадашњи посланик у Народној скупштини Републике Српске Николина Шљивић, Орићеви сарадници отац и син Месуд и Мустафа Мустафић, те адвокат Синиша Дерганц из Источног Сарајева.
Сви се доводе у везу са пружањем помоћи Ђорђу Ждрали, његовим скривањем, бјекством и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на покушај тешког убиства Косте Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
Хроника
Скривање Ждрале и лажирање доказа: МУП саопштио детаље акције ”ЕМИСАР”
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