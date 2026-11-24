Аутор:АТВ редакција
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Након данашњег хапшења Насера Орића и бившег посланица у Народној скупштини Републике Српске Николине Шљивић, због сумње да су помагали одбјеглом Ђорђу Ждрали, поново су актуелни снимци са његове свадбе, на којој су обоје били међу званицама.
Свадбено весеље одржано је у новембру прошле године у ресторану "Родео" у Источном Сарајеву, а међу гостима су били људи из политичког и јавног живота, али и особе добро познате полицији и правосуђу.
На једном од снимака види се добро расположени Насер Орић, ратни командант из Сребренице, који наручује пјесме и пјева у част младожење.
Хроника
Погледајте снимак хапшења Николине Шљивић
"Од Насера пјесма за брата Ђоку", чује се на снимку који је поново објавио "Аваз".
Ђорђе Ждрале налази се у бјекству од 2. августа ове године, када је у Источном Сарајеву рањен Коста Пандуревић, за шта је осумњичен управо Ждрале.
Ждрале је у фебруару 2022. године изашао из затвора, након што је одслужио 12 од 20 година затворске казне на коју је осуђен због убиства Љубише Савића Маузера у Бијељини 2000. године.
Његово име годинама се везује и за Дарка Елеза, односно сукоб њихових криминалних група који датира још од јануара 2006. године.
У оквиру данашње акције СИПА и МУП-а Републике Српске на мети истражилаца нашле су се особе осумњичене да су помагале Ждрали током бјекства.
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