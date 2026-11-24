Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је да је полиција способна да у сарадњи са другим агенцијама исконтролише сваки облик организованог криминала и да ту нема поштеђених, нити ће их икада бити.
Будимир је потврдио да се велика полицијска акција "Емисар" спроводи на подручју Републике Српске и ФБиХ.
"У овом тренутку је ухапшено пет особа. Врше се претреси на подручју на којем је кућа Ђорђа Ждрале. Ријеч је о организованом криминалу, односно вршењу неколико кривичних дјела", рекао је Будимир новинарима.
Према његовим ријечима, све се ради под надзором Републичког јавног тужилаштва.
"Акција се реализује у сарадњи са Агенцијом за истраге и заштиту (СИПА) која спроводи акцију на подручју Федерације БиХ", истакао је Будимир.
Подсјећамо, у акцији су, између осталих, ухапшени Насер Орић и Николина Шљивић. Орић је ухапшен на подручју Олова, а Шљивићева у Источном Сарајеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму