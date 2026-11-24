Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Ако не постоји сагласност ни око датума када је успостављен мир, онда се са правом поставља питање на чему се заснива прича о заједничкој будућности БиХ, изјавио је Срни министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Срби у Републици Српској поштују и обиљежавају значајне датуме из оба свјетска рата. Када говоримо о датуму који треба да буде заједнички симбол мира у БиХ, онда је то 21. новембар - рекао је Остојић и подсјетио да је тог дана у Дејтону парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ, чиме је окончан рат и отворен пут успостављању мира.
Остојић сматра поражавајућим што се у Федерацији БиХ не обиљежава 21. новембар, датум који је донио мир свим народима који живе на овим просторима, него 25. новембар, када је одржано прво засједање ЗАВНОБиХ-а, те указао да је српски народ у Другом свјетском рату поднио највећу жртву, али и био стуб антифашистичке борбе.
"Чињеница да у БиХ не постоји сагласност о важним историјским датумима ни након више од три деценије, најбоље показује дубину подјела", рекао је Остојић.
Остојић пита, како можемо говорити о заједничкој будућности ако не можемо исказати једнако поштовање према миру који је окончао рат?
"
Дејтонски споразум није само документ којим је окончан рат, већ и темељ данашњег уставног уређења БиХ, те гарант мира и равноправности њених конститутивних народа", нагласио је Остојић.
БиХ
Заказана сједница Савјета министара, ево шта је на дневном реду
Остојић је истакао да је српски народ био стуб антифашистичке борбе, али истовремено и народ изложен масовним злочинима и геноциду, посебно на простору НДХ.
Остојић указује да одговоран однос према историји подразумијева истину о свим догађајима, без селективног памћења и политичког прилагођавања чињеница, нагласивши да се не смије прећутати ни учешће дијела муслиманског становништва у оружаним формацијама НДХ и злочинима над Србима.
"Историју морамо посматрати цјеловито, без прећуткивања и релативизације злочина", истакао је Остојић.
Остојић каже да као борац и припадник Војске Републике Српске, најбоље зна шта значе ријечи мир и слобода и колико је важно сачувати мир.
"Зато 21. новембар не би смио бити питање политичког или националног опредјељења, већ заједнички подсјетник на вриједност мира и страдање кроз које су прошли сви народи у БиХ", поручио је Остојић.
Бивши Дан ЗАВНОБиХ-а 25. новембар обиљежава се као такозвани дан државности у дијелу ФБиХ који је већински насељен бошњачким становништвом, док га Хрвати не обиљежавају као празник.
У ФБиХ тај дан се слави као наводни дан државности БиХ, док га у Републици Српској не сматрају празником, јер није резултат договора сва три конститутивна народа у БиХ.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч7
Република Српска
14 ч1
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму